PES 2020: la Juventus Edition vende molto di più di quella dell'Inter

C'è molto entusiasmo quest'anno intorno a eFootball PES 2020, la nuova incarnazione della simulazione calcistica di Konami, che si è rivelato un prodotto estremamente valido ed ha messo a segno anche veri e propri "colpi di mercato", grazie ad esempio all'acquisizione in esclusiva della licenza della Juventus.

Si tratta di una mossa che può effettivamente influenzare gran parte dei potenziali acquirenti del gioco, sia italiani che non, visto il bacino d'utenza della squadra bianconera che, anche grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo dell'anno scorso, ha aumentato i propri seguaci in tutto il mondo in maniera esponenziale.

Una parziale conferma della validità della mossa di Konami arriva dai dati di vendita delle edizioni speciali, stando ai quali, la Juventus Edition di PES 2020, la versione speciale con i bianconeri in copertina, ha venduto il 130% in più di copie rispetto a quella dedicata all'Inter, rivelando insomma una chiara preferenza da parte degli utenti.

Una risposta più che positiva alla partnership con la squadra Campione d'Italia, che potrebbe rappresentare anche un'indicazione per il futuro di PES per quanto riguarda licenze e acqusizioni varie.

eFootball PES 2020 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di PES 2020.