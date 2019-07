PES 2020, Juventus in esclusiva e il budget ridotto: Adam Batthi dice la sua

Gli appassionati di calcio videoludico italiani stanno ancora discutendo dopo la notizia bomba di qualche giorno fa. A partire dalla stagione 2019/2020 e per ben tre anni, la La Juventus sarà un'esclusiva della serie PES.

Il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali non appariranno in FIFA 20: al loro posto ci saranno oggetti fittizi e il nome Piemonte Calcio. Non temete, in ogni caso: l'accordo non coinvolge in alcun modo i calciatori, che continueranno ad essere presenti in entrambi i titoli.

Subito dopo l'annuncio e le lamentele di una certa frangia di videogiocatori, Adam Bhatti del PES Team si è sentito in dovere di dire la sua sull'argomento, scegliendo il suo profilo Twitter ufficiale come mezzo di comunicazione: "Comprendo il malcontento di coloro che affermano che le esclusive sono pessime per i clienti. Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui ogni cosa è condivisa, dove a dire l'ultima parola sono sempre i giochi. Abbiamo sempre dovuto avere a che fare con questo genere di cose, avere la Premier League in PES sarebbe fantastico ad esempio".

Dopodiché, ha aggiunto: "Tuttavia, alle grandi squadre piace sentirsi parte di un sodalizio, non è loro intenzione farsi comprare per bloccare la concorrenza. Tutti sanno che non possiamo spendere quanto EA, per cui puntiamo sulla qualità della riproduzione e ci impegniamo per diventare dei veri partner condividendo i valori dei club - ecco perché siamo tornati".

Cosa ne pensate delle sue parole e di questa tipologia di accordi? FIFA 20, in ogni caso, si consolerà con l'esclusiva del Liverpool. Gli utenti, dal canto loro, dovranno rassegnarsi, poiché l'anno prossimo non potranno giocare in nessun modo Juventus-Liverpool.