PES 2020, Konami non ha alcun piano per includere il calcio femminile

Il calcio femminile, complice la Coppa del Mondo attualmente in corso, non è mai stato così popolare. EA Sports, in ogni caso, ha iniziato a includere le atlete femminili nei suoi giochi già a partire dal 2015, quando lanciò sul mercato FIFA 16. Konami, invece, le ha sempre escluse, e a quanto pare lo farà anche in eFootball PES 2020.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, l'European brand manager Lennart Bobzien ha dichiarato: "Io, personalmente, supporto il calcio femminile e sto seguendo la Coppa del Mondo da vicino. In ogni caso, attualmente non abbiamo piani per integrare le donne in eFootball PES 2020". I diritti della Coppa del Mondo, sia femminile che maschile, sono nelle mani di EA Sports, ma nulla vieterebbe a Konami di rappresentare le donne in altro modo. Lo stesso Manchester United, club partner di PES 2020, nel 2018 ha inaugurato una compagine femminile, che il prossimo anno competerà nella massima divisione inglese.

Ne approfittiamo per ricordarvi che eFootball PES 2020 verrà lanciato il prossimo 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Quest'oggi, lo stesso Bobzien ha spiegato il motivo che ha spinto Konami ad includere la dicitura eFootball nel titolo di PES 2020.