PES 2020 Lite: come giocare a PES 2020 gratis su PS4, Xbox One e PC

Volete giocare a PES 2020 gratuitamente su PS4, Xbox One e PC? Grazie a PES 2020 Lite è possibile: vi spieghiamo come funziona la versione free-to-play del nuovo gioco calcistico di Konami, come scaricarla e quali contenuti e modalità include.

Come visto per i capitoli precedenti della serie, PES 2020 Lite è la versione free-to-play del nuovo simulatore calcistico di Konami. Il gioco sarà disponibile dal 9 dicembre su Xbox One e PC, e dall'11 dicembre su PS4.

Come scaricare PES 2020 Lite

PES 2020 Lite può essere scaricato gratuitamente su PS4 (dal PlayStation Store), Xbox One (dal Microsoft Store) e su PC (da Steam). In base alla piattaforma in vostro possesso, dunque, non vi resta che accedere al rispettivo store, cercare PES 2020 Lite tra i giochi free-to-play e scaricarlo.

Tutti i contenuti inclusi in PES 2020 Lite

PES 2020 Lite include solo una parte delle modalità, delle squadre e dei contenuti presenti nella versione completa del gioco. Vediamoli in dettaglio, facendo distinzione tra i contenuti inclusi nella modalità online e in quella offline.

Contenuti e modalità di PES 2020 Lite in modalità Online

Modalità di gioco

myClub

Matchday

eFootball.Open (su console richiede l'abbonamento PS Plus e Xbox Live Gold)

eFootball Allenamento 1v1

eFootball Allenamento co-op

Squadre

Sono disponibili tutte le squadre presenti nella versione completa di eFootball PES 2020

Stadi

Sono disponibili tutti gli stadi presenti nella versione completa di eFootball PES 2020

Contenuti e modalità di PES 2020 Lite in modalità Offline

Modalità di gioco

Partita in Locale

Partita in Co-op

Modalità Allenamento

Modalità Modifica (disponibile solo su PS4 e PC)

Squadre

Barcellona

Manchester United

Bayern Monaco

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

San Paolo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

Stadi

Allianz Arena (Bayern Monaco)

Allianz Parque (Palmeiras)

Neu Sonne Arena

Come potete vedere, PES 2020 Lite permette di accedere a una buona fetta dei contenuti di PES 2020 in modo completamente gratuito, permettendovi di provare a fondo l'esperienza di gioco confezionata da Konami. Se volete arricchire l'offerta proposta da PES 2020 Lite, ricordiamo che sono disponibili una serie di acquisti in-game cui è possibile ottenere diversi contenuti aggiuntivi.

Se avete bisogno di qualche consiglio per provare le modalità incluse in PES 2020 Lite, non dimenticate di consultare la nostra guida alla modalità MyClub di PES 2020, con trucchi e consigli per creare una squadra vincente. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di PES 2020.