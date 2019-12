PES 2020: Mesut Ozil rimosso dalla versione cinese per le sue posizioni antigovernative

Dalle colonne del London Evening Standard apprendiamo che il famoso calciatore dell'Arsenal Mesut Ozil sarebbe stato rimosso dal roster digitale della versione cinese di PES 2020 a causa delle sue dichiarazioni contro la violenta repressione cinese operata nella regione dello Xinjiang contro gli Uiguri.

Nel ricostruire l'intera vicenda, i redattori della testata giornalistica inglese riferiscono che i rappresentanti di NetEase, l'azienda che pubblica Pro Evolution Soccer in Cina, avrebbero scelto di rimuovere Ozil dalla versione locale di eFootball PES 2020 proprio per via delle sue affermazioni antigovernative.

A commento della notizia, un portavoce di NetEase avrebbe affermato che Ozil, con i suoi messaggi su Twitter legati alla drammatica situazione del popolo Uiguri che vive nella regione dello Xinjiang, "ha ferito i sentimenti dei fan cinesi e ha violato lo spirito d'amore e di pace dello sport. Non possiamo capire, accettare o perdonare tutto questo!".

I rappresentanti del governo cinese hanno a loro volta accusato la stella dell'Arsenal di essere stato "accecato da fake news" provenienti dalla rete, mentre i PR del club inglese si sono attivati per prendere le distanze dai commenti del suo calciatore e dalla questione della sua rimozione dalla versione cinese di PES ribadendo la propria "posizione apolitica".