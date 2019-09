PES 2020: migliori formazioni e moduli per tutti gli stili di gioco

Schierare il modulo e la formazione giusta è fondamentale nel calcio, e lo stesso vale per eFootball PES 2020. In questa mini-guida vi parleremo di quattro dei migliori moduli da utilizzare nel nuovo simulatore calcistico di Konami, in modo da adattare le vostre formazioni a ogni stile di gioco.

Di seguito, i quattro migliori moduli che vi consigliamo di utilizzare in PES 2020 in base al vostro stile di gioco, che prediligiate la fase offensiva, l'equilibrio della manovra, la robustezza a centrocampo o il possesso palla.

4-3-3 (4-2-1-3)

Il 4-3-3 è rivolto ai giocatori che amano il calcio offensivo e veloce. Questa formazione si basa sul presupposto di sfruttare i terzini sia in difesa che in attacco, rendendoli particolarmente versatili in ogni situazione di gioco.

Quando li mandate in avanti durante la fase offensiva, in particolar modo nei contropiedi, potrete cercare il cross in area o il dribbling per saltare gli avversari sulla fascia e tentare il "tap in" o la conclusione a rete. Avere dei terzini rapidi e tecnici vi aiuterà a sfruttare tutto il potenziale di questo modulo. Fate attenzione a non lasciare la difesa scoperta, altrimenti rischierete di incassare gol troppo facilmente.

4-2-1-2-1 (4-3-2-1)

4-2-1-2-1 è il modulo ideale per il Tiki-Taka, rivolto ai giocatori più pazienti che amano costruire la manovra con una lunga serie di passaggi. I vostri calciatori tenderanno a trovarsi a breve distanza l'uno dall'altro, pronti a effettuare numerosi scambi e 1-2 per arrivare alla porta dell'avversario.

Si tratta di una formazione che richiede un certo bagaglio tecnico tra i giocatori in campo, oltre a una certa reattività da parte dei centrocampisti e dei difensori a contrastare gli eventuali contropiedi dell'avversario.

5-3-2 (5-2-1-2)

Il 5-3-2 è senza dubbio il modulo rivolto ai giocatori che prediligono la fase difensiva. Sulle retrovie sarete particolarmente coperti, pronti a sbaragliare la strada ad ogni manovra offensiva dell'avversario. Ciò non vuol dire che in attacco farete fatica ad essere pericolosi, in particolare se vi assicurate di schierare almeno una torre in attacco e un paio di centrocampisti tecnici in grado di servire con precisione i compagni.

Per far male agli avversari con questo genere di formazione, dovrete far leva sulle ripartenze e sui lanci lunghi, oltre a dover sfruttare con cinismo tutte le palle inattive.

4-2-1-3

Il 4-2-1-3 è rivolto ai giocatori più competitivi, basti pensare che si tratta della formazione utilizzata dal campione del mondo in carica di PES Usmakabyle. Questo modulo privilegia la fase offensiva, rendendola potenzialmente letale se sarete in grado di costruire azioni rapide e precise, a partire dal centrocampo.

L'altro lato della medaglie è che, in caso di disattenzioni o perdite fortuite del possesso palla, rischierete di subire delle ripartenze avversarie molto pericolose. Provate a prenderci la mano nelle partite online, sperimentando questa formazione con la vostra squadra preferita.

Se avete bisogno di altri consigli per il nuovo simulatore calcistico di Konami, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per vincere in PES 2020.