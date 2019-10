PES 2020: i migliori giovani attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri

Dopo avervi parlato dei 50 giocatori più forti di PES 2020, vi proponiamo un elenco con i 5 migliori giovani talenti disponibili in ogni zona del campo nel nuovo simulatore calcistico di Konami, spaziando tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Di seguito, i migliori 5 giovani talenti di PES 2020 suddivisi per ruolo, da tenere assolutamente d'occhio per le modalità MyClub e Master League del gioco.

Portieri (GK)

Gianluigi Donnarumma

Illan Meslier

Wuilker Faríñez

Alban Lafont

Justin Bijlow

Terzini destri (RB)

Trent Alexander-Arnold

Achraf Hakimi

Sofiane Alakouch

Deyovaisio Zeefuik

Emerson

Terzini sinistri (LB)

Vitaliy Mykolenko

Renan Lodi

Marc Cucurella

Felipe Jonatan

Nuno Tavares

Difensori centrali (CB)

Matthijs de Ligt

Éder Militão

Boubacar Kamara

Malang Sarr

Maximilian Wöber

Centrocampisti difensivi centrali (CDM)

Declan Rice

Teun Koopmeiners

Jaka Bijol

Tudor Băluță

Yangel Herrera

Centrocampisti centrali (CM)

Weston McKennie

Rodney Kongolo

Williams Alarcón

Deroy Duarte

Jordy Wehrmann

Centrocampisti offensivi (AMF)

Kai Havertz

Martin Ødegaard

Manu García

Nicolò Zaniolo

Nanitamo Ikone

Ali destre (RWF)

Jadon Sancho

Christian Pulisic

Yann Karamoh

Ferrán Torres

Jordi Mboula

Ali sinistre (LWF)

Vinícius Júnior

Ismaïla Sarr

Rodrygo

Paulinho

Justin Kluivert

Centravanti (CF)

Kylian Mbappé

Fyodor Chalov

João Félix

Patrick Cutrone

Moise Kean

Come vi abbiamo spiegato anche nella nostra mini-guida ai migliori giovani talenti di PES 2020, investire nei giocatori under 21 può essere un'ottima mossa nelle modalità MyClub e Master League, per almeno un paio di motivi: perché questi giocatori tendono a costare di meno delle stelle più blasonate e affermate, e perché hanno prospettive di crescita migliori nel medio-lungo termine. Vi suggeriamo dunque di dare un'occhiata a tutti i calciatori elencati in questa mini-guida, nel caso foste alla ricerca di un giovane talento in una determinata zona del campo.

Se avete bisogno di altri consigli per costruire la vostra squadra dei sogni nel nuovo simulatore calcistico di Konami, non dimenticate di consultare la nostra guida alla modalità MyClub di PES 2020.