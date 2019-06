PES 2020 si mostra nel primo video gameplay, Barcellona vs PES Legends

Dopo l'annuncio di PES 2020, il nuovo capitolo della serie calcistica di Konami si è mostrato per la prima volta in azione con un video gampelay che potete guardare in cima alla notizia.

Il filmato in questione, della durata di 23 minuti, ritrae il match Barcellona vs PES Legends, permettendoci di dare un primo sguardo al gioco.

PES 2020 vuole fare da apripista a una nuova direzione del franchise, con l'intenzione di rivoluzionare il mondo dell'eFootball nel panorama eSport. Tra le maggiori novità introdotte da questo capitolo segnaliamo la versione rivista della Master League, una nuova modalità chiamata Matchday e una nuova veste grafica per tutti i menu all'interno del gioco. Oltre naturalmente a tutte le migliorie promesse in termini di animazioni, gameplay e reattività dei controlli.

Nell'attesa che il nuovo calcistico di Konami debutti il prossimo 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nostra anteprima di PES 2020.