PES 2020: i nomi reali di tutte le squadre senza licenza

PES 2020 può vantare la prestigiosa partnership con la Juventus, ma altre squadre e interi campionati come la Premier League sono privi della licenza ufficiale. Per aiutarvi riconoscerli, vi proponiamo una lista con i nomi reali di tutte le squadre presenti nel gioco di calcio Konami senza licenza.

Consultando il seguente elenco, sarete in grado di riconoscere tutte le squadre presenti in PES 2020 senza la licenza ufficiale. Per ciascuna di esse vi indicheremo il relativo nome reale.

Serie A

L'unica squadra di Serie A senza licenza è il Brescia, che in PES 2020 troverete sotto il nome di Brutie.

Serie B

MA Zebra - Ascoli

CM Yellow Red - Benevento

DL Yellow - Chievo

DL Crimson - Cittadella

AJ Red Blue - Cosenza

LB Red Grey - Cremonese

BK Red Blue - Crotone

TO Blue - Empoli

TI Yellow Blue - Frosinone

CM Blue Yellow - Juve Stabia

TO Brown - Livorno

Prastogna - Perugia

AB White Light Blue - Pescara

TO Blue Black - Pisa

FV Green Black - Pordenone

CM Burgundy - Salernitana

Spremonese - Spezia

Drepanumese - Trapani

DL Green Black Orange - Venezia

LR White Blue - Virtus Entella

Premier League

L'Arsenal e il Manchester United sono le uniche due squadre di Premier League con la licenza ufficiale. Di seguito vi indichiamo i nomi reali di tutti gli altri club:

Aston RB - Aston Villa

Bournemouth RB - Bournemouth

Brighton WB - Brighton and Hove Albion

Burnley RB - Burnley

Chelsea B - Chelsea

Crystal Palace RB - Crystal Palace

Everton B - Everton

Leicester B - Leicester City

Liverpool R - Liverpool

Manchester B - Manchester City

Newcastle WB - Newcastle United

Norwich YG - Norwich City

Sheffield RB - Sheffield United

Southampton RW - Southampton

Tottenham WB - Tottenham Hotspur

Watford BY - Watford

West Ham RB - West Ham United

Wolverhampton YB - Wolves

The Championship (Campionato Inglese 2)

Barnsley R - Barnsley

Birmingham B - Birmingham City

Blackburn BW - Blackburn Rovers

Brentford RW - Brentford

Bristol R - Bristol City

Cardiff B - Cardiff City

Charlton RW - Charlton Athletic

Derby WB - Derby County

Fulham W - Fulham

Huddersfield BW - Huddersfield Town

Hull OB - Hull City

Leeds W - Leeds United

Luton WO - Luton Town

Middlesbrough RW - Middlesbrough

Millwall BW - Millwall

Nottingham RW - Nottingham Forest

Preston WB - Preston North End

Queen's Park BW - QPR

Reading BW - Reading

Sheffield BW - Sheffield Wednesday

Stoke RW - Stoke City

Swansea W - Swansea City

West Bromwich WB - West Bromwich Albion

Wigan BW - Wigan Athletic

La Liga

Il Barcellona è l'unica squadra con licenza ufficiale del campionato spagnolo. Vediamo i nomi reali di tutti gli altri team:

Bilbao BR - Athletic Club Bilbao

Madrid Rosas RB - Atlético de Madrid

Vigo AB - Celta de Vigo

Álava AB - Deportivo Alavés

Llobregat AB - Espanyol

Getafe A - Getafe CF

Granada RB - Granada

Leganés AB - Leganés

Levante RA - Levante UD

Mallorca RN - Mallorca

Pamplona RA - Osasuna

Sevilla Triana VB - Real Betis

Madrid Chamartin B - Real Madrid

Vasco Gipuzkoa AB - Real Sociedad

Valladolid MB - Real Valladolid

Eibar AR - SD Eibar

Sevilla Nervión BR - Sevilla FC

Valencia BN - Valencia

Villarreal A - Villarreal

Segunda Division (Campionato Spagnolo 2)

Albacete BN - Albacete

Alcorcón AA - Alcorcón

Almería RB - Almería

Cádiz AA - Cádiz

La Coruña AB - Deportivo La Coruña

Elche BV - Elche

Extremadura AR - Extremadura

Fuenlabrada A - Fuenlabrada

Girona R - Girona

Huesca RA - Huesca

Las Palmas AA - Las Palmas

Lugo RB - Lugo

Málaga AB - Málaga

Miranda de Ebro RN - Mirandés

Numancia R - Numancia

Ponferrada AB - Ponferradina

Santander VB - Racing Santander

Vallecas BR - Rayo Vallecano

Oviedo A - Real Oviedo

Zaragoza BA - Real Zaragoza

Gijón RB - Sporting Gijón

Tenerife AB - Tenerife

Altre squadre europee

Wilrijk PW - Beerschot Wilrijk

SI Pink Black - Palermo

