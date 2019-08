PES 2020: tutte le novità della Master League in un nuovo trailer

Konami si prepara ad un'altra stagione calcistica pubblicando un nuovo trailer dedicato al sempre più imminente eFootball PES 2020. Questa volta i riflettori sono tutti rivolti verso la cara vecchia Master League, modalità che ci permette di vestire i panni di un manager e di portare la nostra squadra al successo mondiale.

Il filmato, che come al solito potete gustarvi in cima alla notizia, ci parla di una "Master League Remastered", pregna di nuove aggiunte che promettono di rivitalizzare e ammodernare la modalità che ha fatto la storia del franchise, quando il comparto multiplayer online non era ancora così predominante come lo è diventato oggi. Con questa nuova edizione sono state aggiunte una varietà di cutscene in alta qualità che, a seconda delle vostre prestazioni stagionali, si sbloccheranno man mano nel corso della stagione; la possibilità di gestire ancor meglio la fase di pre-campionato, all'interno della quale potrete individuare i giovani campioni in grado di aumentare la reputazione vostra e del club; intere sequenze cinematiche dedicate ai derby, come può essere quello disputato tra Inter e Milan; un mercato trasferimenti basato su un algoritmo completamente rinnovato e su cifre allineate con la realtà.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, vi ricordiamo che eFootball PES 2020 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 10 settembre 2019. Konami, che ha già precisato che i prossimi capitoli della serie per PS5 e Xbox Scarlett non utilizzeranno più il Fox Engine, è tornata a discutere dell'esclusiva della Juventus, che tante polemiche ha fatto accendere tra i sostenitori di FIFA di Electronic Arts.