PES 2020: il nuovo gioco di calcio Konami in un nostro video gameplay!

In compagnia di Francesco Fossetti e Giuseppe Arace, torniamo a calcare i campi della leggendaria serie di Pro Evolution Soccer per mostrarvi un video gameplay di PES 2020, il nuovo capitolo della simulazione calcistica di Konami disponibile da oggi, 10 settembre, su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Nella sua attenta analisi che ci condurrà verso la recensione di PES 2020, Giuseppe Arace ci descrive con dovizia di particolari i principali interventi compiuti da Konami per fare la felicità degli appassionati di Pro Evolution Soccer.

Come possiamo intuire dal divertente video di gioco confezionato dal dinamico duo che tiene alta la bandiera pallonara della redazione di Everyeye, l'ultimo atto del titolo calcistico della software house giapponese riesce a schierare in campo una serie di migliorie, di innovazioni e di ottimizzazioni che contribuiscono ad elevarne il tasso qualitativo.

Pur senza stravolgere la formula ludica degli episodi più recenti, eFootball PES 2020 ambisce a strappare consensi tra i cultori del genere (e quindi battere la concorrenza diretta di FIFA 20 anche grazie ad accordi come quello sulla Juventus in esclusiva) tracciando una strada che conduce verso un gameplay più realistico, senza però sacrificare il puro divertimento sull'altare delle velleità simulative.

Per una disamina più attenta sull'ultimo capitolo della simulazione calcistica di Konami, vi invitiamo infine a gustarvi la nostra video recensione 4K di PES 2020. Con calma, però: prima scopriamo chi ha prevalso nella mirabolante sfida tra Fossetti e Arace!