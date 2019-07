PES 2020 ottiene una nuova esclusiva: il Campionato Brasiliano!

Dopo aver ottenuto i diritti della Juventus, che per ben tre anni apparirà in FIFA con il nome fittizio di Piemonte Calcio, Konami è riuscita a strappare un altro accordo di prestigio: Pro Evolution Soccer 2020 metterà a disposizione in esclusiva il campionato Brasiliano!

Nel gioco di Konami saranno inclusi tutti i giocatori e le 20 squadre del Brasileirão, ovvero la Serie A gialloverde, con il Vasco da Gama e l'Atlético Mineiro che fungeranno da partner ufficiale del titolo. Tra gli stadi già confermati figurano l'Allianz Parque del Palmeiras e il São Januário del già citato Vasco da Gama. L'accordo prevede anche l'inclusione della Serie B e delle sue 20 compagini. Sul pallone ritratto nell'immagine ufficiale è inoltre possibile scorgere il logo della Brazilian Football Confederation, suggerendo che nell'accordo potrebbe essere compresa anche la nazionale. L'anno scorso, la selezione risultava assente sia in FIFA 19 che in PES 19. Nel titolo di EA Sports, l'unico giocatore con licenza della Selecao era Neymar. A seguire le 20 squadre della Serie A:

Athletico Paranaense AtléticoMineiro Avai Bahia Botafogo Ceara Chapecoense Corinthians Cruzeiro CSA Flamengo Fluminense Fortaleza Golas Gremio Internacional Palmeiras Santos Sao Paulo Vasco da Gama

eFootbal PES 2020, ricordiamo, sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 10 settembre. La demo di PES 2020, invece, verrà pubblicata con molto anticipo, ovvero il 30 luglio. Tra le altre esclusive figurano anche gli stadi di Bayen Monaco e Barcellona, rispettivamente Allianz Arena e Camp Nou.