PES 2020, al via le qualificazioni per UEFA eEURO 2020

Com'è ben noto da tempo, eFootball PES 2020 è partner ufficiale di UEFA 2020, il campionato europeo di calcio che si svolgerà dal 12 giugno al 12 luglio in differenti sedi in giro per il Vecchio Continente.

La partnership tra Konami e UEFA prevede l'introduzione gratuita in PES 2020 di tutte e 55 le federazioni affiliate (con divise da gioco ufficiali, gli stemmi delle federazioni e i giocatori delle nazionali riprodotti in ogni dettaglio) e l'organizzazione del torneo eSport ufficiale UEFA eEURO 2020.

Ebbene, non sappiamo ancora quando arriverà il DLC gratis nel gioco, ma quest'oggi sono cominciate le qualificazioni per UEFA eEURO 2020, durante le quali sedici squadre cercheranno di assicurarsi il posto alla fase finale in programma a Londra il 9 e il 10 luglio, tra le semifinali e la finale di UEFA EURO 2020. Le 55 squadre che partecipano alle qualificazioni sono state suddivise in 10 gironi con un sorteggio a gennaio. Le squadre si affronteranno due volte (in casa e in trasferta) in formato uno contro uno e il punteggio complessivo determinerà la vincitrice. Le qualificazioni si disputeranno durante i quattro lunedì di marzo, a partire da oggi. Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la fase finale a 16 squadre, mentre le 10 seconde classificate disputeranno un torneo di spareggio a maggio (in due giornate) per determinare le ultime sei partecipanti alla fase finale.

Fase di qualificazione a gironi

9 marzo: prima giornata gruppi A–E

16 marzo: prima giornata gruppi F–J

23 marzo: seconda giornata gruppi A–E

30 marzo:Seconda giornata gruppi F–J

Spareggi

4 maggio: prima giornata

11 maggio: seconda giornata

Fase finale

10 e 11 luglio: finale

Le partite saranno visibili in diretta sul canale YouTube ufficiale di UEFA. La fase a eliminazione diretta sarà sia in formato uno contro uno che due contro due, al meglio delle tre gare, mentre la finale sarà al meglio delle cinque. È previsto un premio in denaro complessivo di 100.000 dollari per le squadre partecipanti ai quarti, compresi 40.000 dollari per la vincitrice del torneo. Inoltre, i vincitori riceveranno i biglietti per la finale di UEFA EURO 2020 del giorno dopo a Londra.