PES 2020: Ronaldinho presenta la divisa esclusiva della Legend Edition in un nuovo trailer

Quest'anno, in eFootbal PES 2020 Lionel Messi si spartirà il lavoro da testimonial con un grande campione del recente passato, Ronaldinho. La pulce campeggerà sulle copertina della Standard Edition del gioco, mentre al brasiliano è stata dedicata la Legend Edition.

Konami ce l'ha ricordato ancora una volta pubblicato un nuovo trailer che ha per protagonista proprio Ronaldinho, che per l'occasione ci mostra la divisa esclusiva dell'edizione più prestigiosa del gioco, frutto della collaborazione tra Konami, Barcellona, Nike e 10R, il marchio a lui stesso dedicata. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

Oltre a questa speciale divisa, la Legend Edition di eFootball PES 2020 - venduta esclusivamente in formato digitale a 79,99 euro su console, 69,99 euro su PC - includerà un giocatore PES Legend, il modello di Ronaldinho in versione del 2019 ottenuto grazie ad una scansione 3D, Lionel Messi in prestito per 10 incontri, un agente premium (3 giocatori) per 30 settimane e 3 rinnovi contratto giocatore per 30 settimane. Tra i bonus preordine, validi anche per la Standard Edition, figurano inoltre Andrés Iniesta e 1.000 monete myClub.

L'uscita di eFootball PES 2020 è fissata per martedì 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se sembra che il day-one sia già stato rotto in Italia.