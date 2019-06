In PES 2020 torneranno la Serie B italiana e spagnola

Continuano ad arrivare dettagli su PES 2020, che dopo aver aggiunto la dicitura eFootball nel titolo, ha mostrato finalmente le sue prime caratteristiche (a tal proposito, leggete la nostra anteprima di PES 2020!). Arriva un'interessante novità anche per quanto riguarda la Master League.

Nella modalità principale del gioco (perlomeno quella in single player), torneranno infatti la Serie B italiana e la seconda divisione spagnola, dopo che nell'edizione scorsa entrambe le serie erano assenti. Lo ha dichiarato il Brand Manager Adam Bhatti durante una recente intervista.

Bhatti si è riferito a loro come LaLiga 123 e Serie B, entrambi i nomi ufficiali delle competizioni, per cui c'è la speranza che si tratti delle loro versioni ufficiali, anche se bisognerà aspettare ancora un po' per ulteriori dettagli in tal senso. Potrebbero inoltre non essere le uniche divisioni inferiori a tornare nalla Master League di eFootball PES 2020.

Maggiori informazioni sul gioco saranno infatti rivelate durante le finali della PES League 2019, alla fine di Giugno, dove Konami dovrebbe anche rendere nota la data d'uscita della tradizionale demo del gioco, che anche quest'anno presenta diverse leggende dello sport come Cruyff, Maradona e Zico.

eFootball PES 2020 sarà disponibile a partire dal 10 Settembre su PlayStation 4, PC e Xbox One.