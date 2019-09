PES 2020: Video Recensione 4K del multiplayer con voto finale

Dopo aver analizzato il gameplay e l’offerta single player di eFootball PES 2020, giunge il momento di tuffarci nei campi dell’online, per testare tutte le modalità del nuovo, eccellente gioco di calcio di Konami ed esprimere finalmente un giudizio definitivo su quello che rappresenta senza dubbio il capitolo della maturità per la serie.

Non di solo Master League vive il gamer infatti, e dunque tutti gli appassionati delle sfide online che puntano a conquistare la vetta delle classifiche della nuova simulazione calcistica di Konami troveranno pane per i loro denti, come vi spieghiamo nel video che trovate, come di consueto, in cima alla news e soprattutto sul nostro canale YouTube.

Mentre l'eterno rivale FIFA può contare ormai da anni su Ultimate Team, vera e propria gallina dalle uova d'oro, che appassiona tantissimi giocatori ed è una caratteristica che per molti da sola vale l'acquisto annuale del gioco, PES da questo punto di vista era rimasto un po' indietro, con la modalità MyClub non sempre apprezzata dai propri giocatori.

Riuscirà dunque quest'anno il titolo sportivo di Konami a scalzare dal trono la controparte di EA Sports? Proviamo a farcene un'idea nel nostro nuovo video. Per approfondire, sul nostro sito trovate anche la nostra recensione di PES 2020 in versione "da lettura".