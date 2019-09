PES 2020: Video Recensione 4K in attesa di provare il multiplayer online

Con l'edizione del 2020, Konami ha realizzato un capitolo eccellente dal punto di vista ludico: scopriamo insieme tutte le qualità dell'ultimo PES prima di cimentarci nei campi dell'online.

Forte di un rinnovato parco licenze e di un gameplay arricchito e migliorato, eFootball PES 2020 ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giochi di calcio di sempre. Quest'anno Pro Evolution Soccer può contare sulla licenza ufficiale Serie A TIM e sulla partnership esclusiva con la Juventus, un colpo di mercato che ha colto tutti di sorpresa, come confermato anche da Konami.

eFootball PES 2020, come si può intuire dal nome, punterà molto anche sulla dimensione competitiva con un particolare focus sugli eSport, inoltre il prossimo anno arriverà un DLC gratis dedicato a UEFA EURO 2020, per vivere in esclusiva le emozioni dei campionati europei di Londra in programma dal 12 giugno al 12 luglio.

Presto partiranno anche i primi eventi Matchday di PES 2020, gli sviluppatori hanno promesso una corposa serie di aggiornamenti e live update per mantenere il gioco sempre aggiornato e stimolare la community con contenuti sempre freschi. eFootball PES 2020 è disponibile da oggi (martedì 10 settembre) su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e PC Windows, via Steam. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di PES 2020.