PES 2021 si aggiorna con la quarta maglia della Juventus

Konami è lieta di annunciare l'introduzione della nuova maglia della Juventus in eFootball PES 2021, che i giocatori hanno già avuto modo di ammirare nella partita di campionato Juventus vs Hellas Verona e da quella disputata dalle Women Juventus contro il Sassuolo.

Si tratta della quarta maglia della Juventus, ispirata all'iconica divisa da gioco rosa indossata dalla squadra torinese nella stagione 2015/16. Una scelta, afferma Konami, studiata per permettere ai propri utenti di immergersi in un’esperienza ancora più realistica. Per celebrare il lancio, è stato pubblicato il trailer che potete visionare su Facebook a questo indirizzo. Per aggiungere la quarta maglia della Juventus a PES 2021 non dovete far altro che scaricare il kit da questa pagina, copiarlo su un drive USB e poi (utilizzando la modalità 'Edit') caricarlo sulla piattaforma di gioco.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che di recente sono arrivate le licenze della Serie B e della Nazionale Italiana, e che PES 2021 è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S: non sono incluse migliorie tecniche di alcun tipo, ma utilizzando lo stesso account è possibile trasferire tutti i progressi di MyClub e il File Opzioni.