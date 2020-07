PES 2021 sarà un aggiornamento di PES 2020: la conferma dal Microsoft Store

Le informazioni scovate nel database della Rating Board australiana rumor dei giorni scorsi, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Dalle pagine del Microsoft Store arriva la conferma che eFootball PES 2021, la nuova edizione del calcistico di Konami, sarà in realtà un "aggiornamento stagionale" dell'attuale PES 2020.

L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma nella scheda del prodotto reperibile a questo indirizzo si può chiaramente leggere: "Questo prodotto è una versione aggiornata di eFootball PES 2020 (rilasciato a settembre 2019) contenente i dati più recenti dei giocatori e le rose attuali". Viene inoltre specificato che al lancio potrebbero non esserci tutti gli aggiornamenti previsti "Nota: potremmo dover aggiornare le rose di alcuni campionati dopo il lancio".

eFootball PES 2021 Season Update offrirà la stessa giocabilità di eFootball PES 2020, e includerà pure la modalità UEFA EURO 2020, il tutto a un prezzo speciale per il venticinquesimo anniversario di PES che, tuttavia, non è ancora stato rivelato. La scheda rivela inoltre la presenza di modalità come MyClub, Matchday e Campionato Master, oltre a club rinomati come Bayern Monaco, Barcellona, Manchester United e Juventus, per il secondo anno consecutivo partner esclusivo di PES. Nei giorni scorsi è invece stato confermato che la licenze di Inter e Milan non sono state rinnovate. Vi lasciamo ai primi screenshot condivisi, Allianz Arena, Old Trafford, Camp Nou e Allianz Stadium.