PES 2021: Amazon dà il via ai preordini del Season Update

Per quest'anno Konami ha deciso di seguire un approccio differente nello sviluppo della sua serie calcistica per antonomasia. Quello che arriverà sugli scaffali il prossimo 15 settembre non sarà un PES del tutto nuovo - per quello bisognerà attendere il 2021 - bensì una versione aggiornata di PES 2020, con rose e calciatori della nuova stagione.

Nonostante ciò, eFootball PES 2021 sarà un gioco stand-alone, che verrà lanciato a prezzo budget sia in versione digitale, sia nel classico formato fisico. Si dà il caso che Amazon ha già dato il via ai preordini delle edizioni Standard per PlayStation 4 e Xbox One, entrambe proposte al prezzo di 39,99 euro.

"eFootball PES 2021 Season Update offrirà tutti gli aggiornamenti di giocatori e squadre, le apprezzate modalità e il popolare gameplay di PES e altro ancora come il contenuto esclusivo UEFA EURO 2020", si legge nella descrizione ufficiale. Come per tutti i preordini effettuati su Amazon.it, anche per PES 2021 vale la regola della "Prenotazione al prezzo minimo garantito". A volte il prezzo cambia dal momento in cui l'articolo diventa disponibile al preordine e l'uscita dello stesso, per cui in questo modo siete sicuri di pagare il prezzo più basso raggiunto dal gioco in questo lasso di tempo.