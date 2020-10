PES 2021 gratis disponibile su iPhone e Android, link per il download

Konami ha annunciato il lancio di eFootball PES 2021 Mobile, disponibile come aggiornamento per PES Mobile, gioco per smartphone e tablet capace di conquistare oltre 300 milioni di giocatori.

"Con PES 2021 Mobile i giocatori avranno la possibilità di partecipare ai nuovi eventi della modalità Matchday, di sfidarsi con le rose, i club e i campionati aggiornati alla stagione 2020/2021 e molto altro ancora. Il gioco offre una grande varietà di top team del calcio europeo, riprodotti con licenza ufficiale, tra cui il Barcellona, il Manchester United, l’Arsenal, la Juventus, il Bayern Monaco e la nuova squadra partner esclusiva, la Roma."

Potete scaricare PES 2021 Mobile da Google Play e App Store per iPhone e iPad oppure scaricare l'aggiornamento gratis di PES Mobile per ottenere l'update delle rose e delle squadre. Nel frattempo vi ricordiamo che Konami ha aggiornato eFootball PES 2021 con il Data Pack 2.0 che include migliorie alle squadre di Italia (Serie A e Serie B), Spagna, Turchia, Belgio, Svizzera, Brasile e Cina con oltre 150 nuovi volti di squadre partner, tra i tanti citiamo Ansu Fati (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic Glasgow) e Francisco Trincão (Barcellona). Senza dimenticare gli aggiornamenti delle divise, nuovi palloni e scarpini.