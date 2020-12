PES 2021 gratis: versione Lite disponibile da oggi su PS4, Xbox One e PC

Konami ha annunciato la disponibilità di eFootball PES 2021 Lite, versione gratis free to play del celebre simulatore calcistico, ora disponibile per il download da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

PES 2021 Lite garantisce l’accesso illimitato alla modalità myClub che permette ai giocatori di costruire una squadra dei sogni adatta al loro stile di gioco. Disponibile anche l’accesso agli incontri Matchday, di seguito tutti i contenuti:

Modalità eFootball PES 2021 Lite

Modalità Kickoff (Offline)

Partita Locale

Partita Co-op

Allenamento (Allenamento Abilità)

myClub

eFootball

Matchday

Tornei Online Tournament (tornei selezionati)

Modalità Modifica (solo PS4 e PC Steam)

Squadre modalità Kick Off (Partita locale & Co-op)

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Manchester United

Arsenal

Chiunque decida di acquistare la versione completa di eFootball PES 2021 potrà trasferire i salvataggi della versione Lite e tutti i progressi. I giocatori della versione completa e della versione gratuita giocano sugli stessi server per azzerare i problemi di matchmaking.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di eFootball PES 2021, il gioco è disponibile in versione Standard e Lite (gratuita free to play con supporto per gli acquisti in-app) su PC, PS4 e Xbox One, entrambe le edizioni sono compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.