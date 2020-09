PES 2021: guida ai GP, la valuta virtuale di MyClub

Con l’arrivo sul mercato di eFootball PES 2021 Season Update si rinnova l'annuale sfida calcistica tra gli utenti del titolo Konami, attraverso la modalità multiplayer MyClub. Grazie a questa guida scoprirete come accumulare e spendere le due valute virtuali della modalità online.

Grazie alla modalità MyClub di PES 2021 avrete la possibilità di costruire pezzo dopo pezzo il vostro team di talenti ideale, per poi affrontare i vostri avversari e le loro rose personalizzate in competizioni e tornei multiplayer con in palio diverse ricompense, tra una certa quantità di moneta di gioco utilizzabile per acquistare nuovi giocatori, e punti che potrete perdere oppure ottenere a seconda del risultato della partita: accumulandoli, potrete scalare la classifica mondiale, affermandovi come uno dei migliori giocatori di PES 2021. In realtà, esistono due valute di gioco differenti, ottenibili in diversi modi e quantità e con diversi impatti sulle possibilità di sviluppo della vostra squadra in MyClub.

GP

Monete

La valuta di base risponde al nome di GP ed è rappresentata da una piccola icona blu con una G al centro. Questa moneta virtuale può essere ottenuta in innumerevoli modi differenti, ad esempio giocando e vincendo match e tornei online, completando gli incarichi che vi verranno proposti all’interno della modalità MyClub, oppure effettuando azioni particolari all’interno delle partite stesse, come gol, assist, interventi difensivi tempestivi e tanto altro ancora; in quest’ultimo caso,, e questo vi permetterà di accumulare velocemente un gran numero di GP. Una volta accumulata nelle quantità necessarie, questa valuta può poi essere utilizzata per acquistare giocatori, agenti, contratti, oggetti consumabili e tanto altro ancora all’interno della modalità MyClub.L’altra valuta del gioco è rappresentata dalle Monete, indicate da un’icona gialla con una stella al centro. Ottenere queste monete è estremamente più difficile rispetto ai più semplici GP, poiché possono essere ottenute solamente come ricompense per il, oppure vincendo alcuni tra i. In alternativa, potete sempre decidere di aumentare la vostra scorta di Monete acquistandole dallo store in-game, attraverso un ormai classico sistema di microtransazioni, e potrete poi spenderle per acquistare qualunque cosa all’interno della modalità MyClub, anche se il nostro suggerimento è di utilizzare i GP ogni volta che ne avrete la possibilità,disponibili sul mercato, che a loro volta vi permetteranno di schierare nel vostro team alcuni tra i migliori giocatori del mondo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la lista completa di tutte le licenze di eFootball PES 2021. In attesa dei primi data pack ufficiali da parte di Konami, potete dare un'occhiata alla nostra guida all'installazione dei file opzioni di PES 2021.