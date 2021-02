PES 2021, da Milik a Nainggolan: è live l'update per i trasferimenti del calciomercato

A conclusione della sessione invernale di calciomercato, durante la quale numerosi giocatori hanno cambiato squadra per la propria seconda parte di campionato, non ha tardato ad arrivare il nuovo update di eFootball PES 2021.

Questo aggiornamento gratuito è dedicato alla sessione invernale del calciomercato e include il cambio di casacca di nuove e vecchie conoscenze del nostro campionato tra cui: Milik (ora al Marsiglia), El Shaarawy (Roma), Llorente (Udinese), Nainggolan (Cagliari), Mandragora (Torino), Malcuit (Fiorentina), e Rugani (Cagliari). L’aggiornamento è disponibile online selezionando le voci “Impostazioni” e “Applica Aggiornamento Live”. In calce potete trovare una serie di nuove immagini distribuite dal publisher, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo ai giocatori sopracitati con indosso le nuove divise.

PES 2021 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed è compatibile con le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo inoltre che la simulazione calcista di Konami è stata pubblicata anche quest'anno in versione Lite, un'edizione del titolo distribuita in formato free-to-play con acquisti gratis a pagamento, con contenuti e modalità limitate. In caso di acquisto della versione Standard di PES 2021, potrete trasferirvi tutti i progressi raggiunti all'interno dell'edizione Lite. Per tutte le ulteriori informazioni sul titolo sportivo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di eFootball PES 2021.