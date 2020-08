PES 2021 non arriverà su Nintendo Switch: la conferma ufficiale

Con la presentazione ufficiale delle diverse edizioni di eFootball PES 2021, i vertici di Konami ha introdotto le caratteristiche della prossima iterazione del celebre franchise calcistico.

Il simulatore sportivo è pronto a fare ritorno su PC e console, ma quest'approccio include anche Nintendo Switch? Purtroppo per i possessori dell'hardware nipponico appassionati di calcio, la risposta sembra proprio essere un "no". La conferma definitiva è giunta nel corso di una recente intervista concessa da Lennart Bobzien, Brand Manager dell'IP presso Konami, alla redazione di Eurogamer.net.

Interrogato in merito alla possibilità di un arrivo di eFootball PES 2021 sulla console Nintendo, la risposta offerta da Bobzien è stata piuttosto sintetica, ma efficace. "Ho una Switch a casa. Adoro Switch come console. - ha esordito il Brand Manager di PES - Ma posso parlare soltanto di quanto riguarda PES 2021, e questo sarà disponibile soltanto su console di attuale generazione, il che significa PlayStation 4, Xbox One e PC, via Steam. Non ci sarà una versione Nintendo Switch per quest'anno".



Il dettaglio temporale utilizzato potrebbe invece far sperare in un futuro differente per il brand e la console di Kyoto. Del resto, di recente erano state spese parole ottimiste sul possibile debutto del franchise di PES su Nintendo Switch, che avrebbe potuto essere agevolato dalla scelta di sviluppare il gioco con Unreal Engine. Al momento, tuttavia, non vi sono ufficiali conferme per quanto riguarda il futuro PES 2022.