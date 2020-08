PES 2021 e nuove partnership: altri tre club si uniscono al calcistico Konami

Come ormai noto, Konami ha scelto di pubblicare PES 2021 in formato di Season Update, andando a variare una consolidata tradizione che vedeva ogni anno esordire versioni iterazioni indipendenti del noto simulatore calcistico.

Nonostante la variazione, la software house non ha tuttavia rinunciato a stringere accordi di partnership totale o esclusiva con diversi club di calcio sparsi in tutto il mondo. Di recente, in particolare, il team di sviluppo ha dato notizia della ratifica di accordi che legano tre squadre a eFoorbal PES 2021. Nello specifico, parliamo di:

Sao Paulo FC : il club brasiliano ha siglato un accordo di totale esclusività con Konami. Ciò significa che il team e i suoi giocatori non saranno presenti in FIFA 21;

: il club brasiliano ha siglato un accordo di totale esclusività con Konami. Ciò significa che il team e i suoi giocatori non saranno presenti in FIFA 21; Sport Club Corinthians Paulista : altra squadra di Serie A brasiliana, quest'ultima non sarà esclusiva di PES 2021, ma ha comunque siglato un accordo che porterà lo stadio di casa della società ad essere presente in-game;

: altra squadra di Serie A brasiliana, quest'ultima non sarà esclusiva di PES 2021, ma ha comunque siglato un accordo che porterà lo stadio di casa della società ad essere presente in-game; Flamengo: team brasiliano della città di Rio de Janeiro, vanta ora tra i propri sponsor ufficiali PES 2021;

eFootball PES 2021 sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal settembre di quest'anno. Nonostante precedenti dichiarazioni di apertura del brand nei confronti della console Nintendo, purtroppo è già stato confermato che PES 2021 non arriverà su Nintendo Switch.