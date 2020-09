PES 2021 Option File: come installare i File Opzioni per loghi, maglie e nomi

Nonostante la licenza ufficiale esclusiva di squadre come Juventus e Barcellona, molti club in PES 2021 non dispongono dei loghi e nomi ufficiali, tra cui, da quest’anno, anche Milan e Inter. Per ovviare al problema, gli utenti PS4 e PC potranno scaricare i File Opzioni (non ufficiali) che permettono di modificare e aggiornare alcuni dati di gioco.

Per coloro che non avessero mai sentito parlare dei File Opzioni, vi basti sapere che si tratta sostanzialmente di mod che possono essere installata all’interno delle versioni Playstation 4 e PC (la versione Xbox One non supporta i File Opzioni) del gioco per modificarne vari aspetti, e questo si traduce nella possibilità di importare i loghi, i nomi e le divise ufficiali di tutte quelle squadre o competizioni che non hanno una licenza ufficiale. Nel corso dei prossimi paragrafi vi spiegheremo passo dopo passo come scaricare e installare i file opzioni.

PES 2021 File Opzioni PS4

Per prima cosa, dovrete formattare la chiavetta USB nel formato FAT32, in modo da permettere alla PS4 di leggerla correttamente. Dopo la formattazione, create una nuova cartella all’interno della pennetta USB e rinominatela WEPES.

Scaricate dalla rete il file opzioni che più ritenete si avvicini alle vostre esigenze; ne esistono molti, più o meno completi e di diversi tipi, da quelli dedicati alle divise, piuttosto che ai loghi o ai nomi dei club e delle competizioni. Per trovare quello di vostro interesse vi basterà una rapida ricerca su Google.

Dopo aver effettuato il download del file opzioni, copiatelo all’interno della cartella WEPES prestando attenzione ad effettuare la decompressione del file nel caso in cui l’aveste scaricato in formato ZIP.

Collegate la chiavetta alla porta USB di PlayStation 4 e avviate il gioco. All’interno del menu principale troverete una voce chiamata Modifica, selezionatela e poi accedete al sottomenu di Gestione Dati: da qui, scegliete la voce Importa/Esporta.

Dopo aver effettuato correttamente i passaggi precedenti, dovreste trovarvi di fronte alla possibilità di selezionare Importa Squadra: fatelo, spuntate tutte le caselle che compariranno nella pagina Seleziona File, e continuate.

Ripetete la stessa operazione anche per importare le competizioni, mentre invece, per quanto riguarda le Impostazioni Dettagliate, ricordatevi di lasciare tutte le caselle deselezionate.

File Opzioni PES 2021 PC

Questa procedura è la più complicata delle due, poiché avrete bisogno di una chiavetta USB sufficientemente capiente e un computer di supporto. Ecco i passi da seguire:Se avrete seguito correttamente ogni passaggio, il trasferimento dei dati dovrebbe avviarsi e completarsi con successo e in maniera completamente automatica. Una volta terminato il processo, non dimenticate di salvare le modifiche prima di uscire dal menu di Gestione Dati. Per aggiungere anche i loghi ufficiali dei campionati, rientrate in Gestione Dati, poi nuovamente in Importa/Esporta e scegliete l’opzione Importa Immagini. Selezionate successivamente Emblemi delle Competizioni, spuntate tutte le singole immagini ().Dopo aver effettuato quest’ultimo passaggio, non vi resterà altro da fare che modificare manualmente ogni campionato con il logo nuovo di zecca; per farlo, vi basterà scorrere le pagine del menu Categoria Competizione.

Scaricare e importare un file opzione per la versione PC di PES 2021 è un procedimento molto più semplice, comodo e veloce di quello che è necessario svolgere per la versione Playstation 4; ecco di seguito i passaggi da seguire:

Una volta scaricato il file opzioni che preferite, installatelo seguendo le istruzioni che verranno visualizzate sullo schermo dal programma di installazione automatica.

Al momento di specificare la cartella di destinazione del file opzioni, dovrete selezionare il percorso di installazione di PES 2021, che per gli utenti Steam è di base definito come segue: C:/Steam/SteamApps/Common/eFootballPES2021.

Al termine dell’installazione vi basterà controllare che questa sia andata a buon fine, controllando nomi, loghi e divise di squadre e competizioni non licenziate.

