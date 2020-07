PES 2021 squadre e stadi: nomi finti per Milan e Inter, Serie A aggiornata a ottobre

Emergono nuovi dettagli sulle licenze di eFootball PES 2021, nuova edizione del gioco di calcio Konami in arrivo il 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One con la denominazione eFootball PES 2021 Season Update.

Il nome scelto dal publisher ha creato non poca confusione ma nelle scorse ore è stato confermato che il gioco non sarà un DLC di eFootball PES 2020 bensì un prodotto standalone, venduto a prezzo ridotto, che includerà le rose aggiornate, i contenuti UEFA EURO 2020 e la modalità MyClub.

A proposito delle rose dobbiamo però segnalare alcuni problemi con le licenze, ad esempio Inter e Milan non saranno presenti con i loro nomi reali in quanto non hanno più uno speciale accordo di partnership con Konami, le due squadre saranno indicate rispettivamente come Lombardia NA e Milano RN. Da sottolineare inoltre come la Serie A TIM e la Serie BTK saranno presenti al lancio con maglie, rose e formazioni della stagione in corso, per l'aggiornamento bisognerà attendere il primo Data Pack in arrivo il 22 ottobre.

Konami ha ricordato anche le squadre partner di eFootball PES 2021: Juventus, Manchester United, FB Barcellona e FB Bayern Monaco, inoltre ha diffuso la lista completa delle nazionali e degli stadi:

Europa

ALBANIA

ANDORRA

ARMENIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BELARUS

BELGIUM

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ENGLAND

ESTONIA

FAROE ISLANDS

FINLAND

FRANCE

GEORGIA

GERMANY

GIBRALTAR

GREECE

HUNGARY

ICELAND

IRELAND

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KOSOVO

LATVIA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

MOLDOVA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORTH MACEDONIA

NORTHERN IRELAND

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SAN MARINO

SCOTLAND

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

TURKEY

UKRAINE

WALES

Africa

ALGERIA

BURKINA FASO

CAMEROON

CÔTE D'IVOIRE

EGYPT

GHANA

GUINEA

MALI

MOROCCO

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TUNISIA

ZAMBIA

America Centrale

COSTA RICA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

PANAMA

USA

Sudamerica

ARGENTINA

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PARAGUAY

PERU

URUGUAY

VENEZUELA

Asia-Oceania

AUSTRALIA

CHINA

IRAN

IRAQ

JAPAN

JORDAN

KOREA DPR

KUWAIT

LEBANON

NEW ZEALAND

OMAN

QATAR

REPUBLIC OF KOREA

SAUDI ARABIA

THAILAND

UNITED ARAB EMIRATES

UZBEKISTAN

Stadi

Allianz Arena

Allianz Parque

Allianz Stadium

Arena Corinthians

Arena do Grêmio

Camp Nou

Celtic Park

De Kuip

El Monumental

Emirates Stadium

Alberto J.Armando | La Bombonera

Estadio Alejandro Villanueva

Estádio Beira-Rio

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Estádio José Alvalade

Estádio Mineirão

Estadio Monumental de Colo-Colo

Estádio São Januário

Estadio Urbano Caldeira

Gazprom Arena

Ibrox Stadium

Johan Cruijff ArenA

Old Trafford

Saitama Stadium 2002

St. Jakob-Park

Stade Louis II

Stadio Olimpico

VELTINS-Arena

Wembley Stadium connected by EE

Stadi Originali PES

Burg Stadion

Coliseo de los Deportes

eFootball.Pro Arena

eFootball Stadium

Estadio Campeones

Estadio de Escorpião

Estadio del Martingal

Estadio del Nuevo Triunfo

Estadio del Tauro

Hoofdstad Stadion

KONAMI Stadium

Metropole Arena

Neu Sonne Arena

Rose Park Stadium

Sports Park

Stade de Sagittaire

Stadio Nazionale

Stadio Orione

Villege Road

eFootball PES 2021 esce a settembre solo su PC e console di attuale generazione, Konami ha già annunciato di essere al lavoro su PES 2022 per PS5 e Xbox Series X, un gioco di calcio next-gen basato sull'Unreal Engine che dovrebbe rappresentare una vera rivoluzione rispetto al passato.