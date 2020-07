PES 2021, svelata la lista dei trofei: vi risulterà molto familiare!

Nonostante l'avvento delle nuove console - PlayStation 5 e Xbox Series X - sia previsto entro le prossime festività natalizie, Konami ha deciso di rinviare l'appuntamento con la next-gen al 2021. L'eFootball PES 2021 che arriverà quest'anno sugli scaffali si fregerà del sottotitolo Season Update e sarà un semplice aggiornamento dell'edizione 2020.

Nessuna novità di gameplay quindi, ma solo aggiornamenti per i giocatori, le rose e le competizioni, ai quali andrà ad affiancarsi la modalità EURO 2020, ancora attuale visto che gli Europei di calcio sono stati rinviati all'anno prossimo a causa del Coronavirus. Alla luce di ciò, non stupisce affatto vedere una lista dei trofei praticamente immutata. Anche se sarà un gioco stand-alone, eFootball PES 2021 proporrà gli stessi identici trofei che hanno tenuto impegnati i giocatori nel corso di questa stagione in PES 2020. Giudicate voi stessi dirigendovi sul noto aggregatore PSNProfiles.

Cosa ne pensate di questa mossa? Avreste preferito qualcosa di diverso? eFootball PES 2021, ricordiamo, arriverà sugli scaffali nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 settembre. Data la natura dell'operazione, il la versione standard sarà venduta al prezzo budget di 29,99 euro. Le edizioni speciali dedicate a Barcellona, Juventus, Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal verranno invece proposte a 34,99 euro.