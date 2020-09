PES 2021, team e partnership: nuovo annuncio da Konami

Il mese di settembre vedrà il debutto di eFootball PES 2021, aggiornamento stagionale dello storico simulatore calcistico plasmato dagli sviluppatori di Konami.

Pratica ormai comune, nel corso degli ultimi mesi la software house ha annunciato una vasta selezione di partnership con importanti club sportivi, che figureranno dunque all'interno del titolo. In questo quadro, possiamo ad esempio citare l'accordo PES 2021 x AS Roma, che ha portato la squadra capitolina e lo Stadio Olimpico in esclusiva su eFootball PES 2021.

Ora, Konami ha confermato di aver siglato una nuova partnership. La squadra protagonista dell'accordo è il Rangers Glasgow, celebre team scozzese. Quest'ultimo detiene un importante record: è infatti la squadra che ha conquistato il maggior numero di volte la Scottish Premiership, con a curriculum ben 54 vittorie conseguite nel corso di 148 anni di storia sportiva. La società sportiva ha dunque scelto di rinnovare la propria partnership con Konami, consentendo l'inserimento in PES 2021 sia dei giocatori del Rangers Glasgow sia dell'Ibrox Stadium, campo di casa della franchigia scozzese.



eFootball PES 2021 Season Update sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 12 settembre. Di recente è stata svelata la copertina ufficiale di PES 2021, che ospiterà Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.