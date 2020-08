PES 2021 x AS Roma: accordo esclusivo tra la squadra e Konami

Prosegue l'azione di Konami per garantire alla sua serie calcistica nuovi contenuti esclusivi. Dopo la notizia di tre partnership brasiliane per PES 2021, si aggiunge alla lista anche l'importante team della nostrana Serie A.

AS Roma e Konami annunciano infatti di aver raggiunto un accordo di lungo periodo, in seguito al quale il nome, lo stemma e i kit ufficiali della società saranno esclusiva assoluta della serie eFootball PES. La squadra della Capitale sarà dunque presente solamente in PES 2021, risultando invece assente nella sua versione ufficiale dal diretto concorrente FIFA 21. Per accogliere la società giallorossa, il nuovo PES 2021 includerà anche lo Stadio Olimpico, ricreato in game con dovizia di particolari.



Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development presso Konami, ha commentato l'ufficializzazione dell'accordo con queste parole: “È molto tempo, ormai, che promuoviamo il calcio italiano attraverso la serie eFootball PES e siamo orgogliosi e onorati di accogliere l’AS Roma all’interno di questa famiglia. PES 2021 sarà quest’anno l’unico videogioco per console a offrire una riproduzione autentica del club, ma è solo l’inizio di quella che sarà una partnership lunga e fruttuosa”.



In chiusura, ricordiamo che PES 2021 traghetterà la serie Konami in direzione della next gen. È stato invece ufficialmente escluso l'arrivo di PES 2021 su Nintendo Switch.