PES 2022 cambia forma: nuovo logo e nome per la serie calcistica Konami?

PES 2022 potrebbe andare incontro a piccole ma significative rivoluzioni in vista del debutto del nuovo capitolo della storica simulazione calcistica di Konami. Alcuni appassionati della serie hanno infatti scoperto dei brevetti registrati dalla casa giapponese molti mesi fa relativi al loro prossimo gioco sportivo.

Sebbene il tuo rimanga al momento nel campo delle ipotesi, Konami potrebbe addirittura aver preso la decisione di abbandonare lo storico nome della serie in favore di un semplice eFootball, lo stesso nome già utilizzato in parte dagli ultimi episodi. In aggiunta, il prossimo titolo si presenterebbe anche con un logo ridisegnato, come a segnare un nuovo inizio per il brand la cui genesi risale addirittura al 1996, anno in cui il primo Winning Eleven (il titolo con il quale PES è conosciuto in Giappone) fece il suo esordio sulla prima PlayStation, arrivando in occidente con il nome di Goal Storm.

Dopo un anno di stop, con eFootball PES 2021 che è stato un semplice aggiornamento e non un vero e proprio nuovo capitolo, sembra che Konami abbia tutte le intenzioni di fare le cose in grande per il ritorno del brand: PES 2022 debutterà su PS5 e Xbox Series X/S, con tanto di Unreal Engine come motore grafico. Al momento le informazioni sul nuovo videogioco calcistico sono molto limitate e non si hanno informazioni precise sulla data d'uscita: per questo abbiamo provato ad ipotizzare quando esce eFootball PES 2022.