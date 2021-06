PES 2022 cambierà nome? Uscita confermata anche su PS4 e Xbox One

Questa mattina Konami ha stupito tutti pubblicando l'Open Beta del nuovo PES su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Una bella notizia, anche se restano alcuni dubbi legati al nome del gioco.

Come confermato dal publisher (e come si vede in alcuni cartelli che scorrono ai lati del campo durante la Beta) il reveal completo del nuovo gioco di calcio Konami è previsto per il 21 luglio, in questa data ne sapremo di più sul prossimo gioco della serie eFootball PES.

Ma si chiamerà davvero eFootball PES 2022 o il gioco cambierà nome? Da tempo si parla di un possibile rebranding con eFootball PES che potrebbe diventare eFootball, abbandonando così la nomenclatura PES/Pro Evolution Soccer. Il dubbio è legato al fatto che il progetto è stato presentato come New Football Game, non è chiaro come mai Konami non abbia utilizzato il nome eFootball PES, certamente di maggior appeal rispetto ad un titolo estremamente generico.

Lo scopriremo a fine luglio, la pubblicazione del Network Test anche su PS4 e Xbox One conferma inoltre l'arrivo del gioco sulle console di vecchia generazione, non è chiaro però se ci saranno differenze tecniche o contenutistiche tra le versioni old-gen e new-gen, al momento infatti il publisher non ha svelato gli esatti contenuti del gioco di calcio.