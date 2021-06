PES 2022, il primo gameplay: l'Open Beta gratis disponibile, tutti i dettagli in video!

Mentre negli stadi del Vecchio Continente prosegue la competizione per incoronare la squadra vincitrice degli Europei 2020, i videogiocaotori appassionati di calcio si sono rivelati destinatari di una gradita sorpresa.

Senza alcun tipo di preavviso, il team di Konami ha infatti reso disponibile una prima Open Beta di PES 2022. Completamente gratuita, quest'ultima risulta già accessibile anche in territorio italiano, con la community che può procedere con il download del contenuto. Definita nello specifico come un "Online Performance Test", questo primo assaggio di PES 2022 non mira a presentare quella che sarà la cornice ludica del simulatore calcistico, ma ad effettuare invece alcuni test sul fronte della stabilità dell'esperienza online e dei sever.



Per avere maggiori dettagli sulle caratteristiche della produzione, i giocatori non dovranno ad ogni modo attendere troppo a lungo, con il reveal ufficiale di PES 2022 in programma per il prossimo 21 luglio. In vista dell'appuntamento con l'IP Konami, la Redazione si è cimentata in un primo test di questa inaspettata Open Beta. Per presentarvi le nostre prime impressioni e tutti i dettagli in merito, abbiamo dunque realizzato un ricco video dedicato.



Come da tradizione, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!