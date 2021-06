PES 2022: si può giudicare il gameplay dalla demo per l'online?

Il lancio a sorpresa di una demo per testare i server online di quello che viene definito, al momento, il New Football Game di Konami, ha generato un po' di clamore nella rete e negli appassionati dello sportivo giapponese. È giusto valutare il gameplay del prossimo PES 2022 da questa versione di prova?

Anzitutto, ci teniamo a sottolineare che, secondo la nostra opinione, provare ad analizzare la struttura ludica e tecnica di questo online performance test potrebbe essere controproducente ai fini delle aspettative nei confronti di PES 2022. Come ribadito anche dalla casa nipponica nel suo comunicato stampa e nell'apposito sito ufficiale, si tratta solo di una build pensata per testare la stabilità dei server e il nuovo sistema di matchmaking: di conseguenza, sia il gameplay sia la componente puramente tecnica sono da reputarsi in uno stato poco più che embrionale, ben lontani dalla qualità effettiva del prodotto finale. Tutt'al più che, al momento, non è stato neppure indicato il nome ufficiale del gioco in questione. Partiamo da una piccola premessa: a meno che Konami non abbia intenzione di giungere sul mercato con una nuova proprietà intellettuale calcistica in Unreal Engine, questo Online Performance Test può essere considerato una versione, altamente acerba, di PES 2022, o qualunque altro nome la società deciderà di adottare per il prodotto.

Il reveal del nuovo PES avverrà il prossimo 21 luglio e solo in quel momento scopriremo se la serie Pro Evolution Soccer manterrà la denominazione che l'accompagna da anni o proporrà un'ulteriore modifica al titolo dopo l'aggiunta del prefisso "eFootball". In ogni caso, a patto di specificare che si tratta di una demo legata ai test online, non crediamo sia inopportuno associare il nome PES 2022 alla build in questione, se non altro per identificare la natura della produzione e la sua appartenenza alla saga. L'errore comunicativo, probabilmente, risiede a monte e nella percezione che tutti, in maniera quasi naturale, ne hanno avuto. Da mesi, infatti, si evidenzia quanto il prossimo capitolo possa trarre beneficio dall'uso dell'Unreal Engine in sostituzione del Fox Engine. Pertanto, lanciare a sorpresa una demo del nuovo gioco di calcio Konami, realizzato col motore di Epic, crea sicuramente determinate aspettative in un pubblico meno incline a prestare la dovuta attenzione alle dichiarazioni del team giapponese. È inevitabile che una frangia d'utenza, anche al netto di tutte le esplicite specificazioni di Konami, sia portata a considerare questa build come una rappresentazione del gameplay del prossimo PES.

In tal senso, non aiuta neppure il sondaggio posto sul sito ufficiale, che chiede ai giocatori di paragonare alcuni dettagli ludici sulla giocabilità dell'Online Perfomance Demo con quelle di PES 2021, dai tempi di responso durante i dribbling alla reattività dei portieri, passando per i movimenti dei compagni in fase difensiva e il realismo nel comportamento della palla. Segno di come questa versione rappresenti comunque una base di partenza per rifinire il gameplay del nuovo episodio della serie. Fatte le dovute precisazioni, prima di giudicare la giocabilità di questo online performance test, associandola a quella di PES 2022, forse sarebbe meglio procedere con cautela. È vero che il colpo d'occhio non fa gridare al miracolo e che alcuni aspetti della struttura ludica, animazioni comprese, risultano ancora molto grezze, ma il motivo risiede proprio nel fatto che si tratta di una versione altamente acerba di un gioco che, in fin dei conti, dev'essere ancora svelato.

La confusione, a nostro avviso, è pienamente comprensibile, e forse una diversa strategia di distribuzione e comunicazione avrebbe evitato che alcuni utenti restassero delusi dal primo gameplay del New Football Game di Konami. Tuttavia, dato che lo scopo dell'azienda è, e lo ripetiamo, soltanto quello di testare l'infrastruttura di rete, le incertezze ludiche e tecniche, così come alcune differenze e le migliorie rispetto all'edizione 2021, possono passare in secondo piano. Quando il gioco verrà svelato nella sua interezza, varrà la pena compiere un'analisi più approfondita e comprendere quali evoluzioni è lecito attendersi dalla saga. Ora la parola passa a voi: credete che la strategia comunicativa di Konami sia stata giusta? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.