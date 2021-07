PES 2022 gratis? Konami lo pubblicherà come free-to-play, secondo un rumor

Secondo un rumor diffuso dalla testata di Video Game Chronicles, Konami avrebbe intenzione di cambiare modalità di distribuzione di PES, la serie di simulazione calcistica che da diversi anni a questa parte è costretta a rincorrere il rivale di sempre, FIFA di Electronic Arts.

Nel corso di una live tenuta sul proprio canale YouTube, i responsabili di Video Game Chronicles hanno dichiarato che il calcistico della compagnia nipponica abbraccerà il formato free-to-play con l'arrivo di PES 2022. Naturalmente, se le cose dovessero andare per il verso giusto, la serie potrebbe continuare ad essere pubblicata gratuitamente anche nel corso dei prossimi anni.

Eliminando il costo d'acquisto iniziale, Konami proporrebbe il proprio titolo sportivo ad un bacino d'utenza più ampio, e questo potrebbe portare ad un maggior flusso di microtransazioni, rendendo peraltro il prodotto maggiormente profittevole sul lungo periodo. Inoltre, questo spiegherebbe in modo ancor più chiaro il motivo per cui l'azienda giapponese ha deciso di lanciare a sorpresa il network test di PES 2022: l'infrastruttura online deve essere eventualmente preparata ad accogliere un gran numero di utenti che potrebbero lasciarsi tentare dal provare gratuitamente il gioco.

Konami ha già pubblicato in passato le versioni "Lite" dei più recenti capitoli di PES, e questo potrebbe rappresentare il passaggio definitivo ad un altro modello di distribuzione. Tuttavia, quanto riportato non è stato confermato in alcun modo dalle parti ufficiali, pertanto vi invitiamo ad attendere il reveal ufficiale del gioco, in programma per mercoledì 21 luglio. Nell'attesa di scoprire maggiori dettgli, potete recuperare la nostra analisi della Beta di PES 2022.