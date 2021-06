PES 2022 punta al fotorealismo maniacale, Konami loda le capacità di PS5

Dopo essersi limitata quest'anno ad un semplice aggiornamento delle rose, Konami si sta preparando a lanciare un vero e proprio seguito di Pro Evolution Soccer, presumibilmente entro la fine del 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (non è chiaro se arriverà anche sulle console di vecchia generazione).

Il producer della serie calcistica, Seitaro Kimura, ha recentemente discusso degli obiettivi tecnici che Konami si sta ponendo con PES 2022. La volontà del team di sviluppo è quella di raggiungere un livello di fotorealismo senza precedenti, e nel tentativo di farcela sfrutterà al massimo l'hardware sotto il cofano di PS5:

"Penso che sia importante essere in grado di provare l'eccitazione e il senso di realizzazione che il calcio trasmette, nel nostro gioco. Per non parlare della possibilità di giocare con grafica fotorealistica...", le parole di Kimura pubblicate nel secondo numero di PLAY magazine. "Le prestazioni di PS5 sono incredibili e, pur avendone beneficiato, abbiamo affrontato molte sfide e sentiamo che ci stiamo costantemente avvicinando al "livello successivo". Tuttavia, non importa quanto siano buone le prestazioni di PS5, ci sono varie restrizioni e penso che sia una strada estremamente difficile per raggiungere "il livello successivo". Questo perché il fotorealismo a cui miriamo è esattamente la riproduzione del mondo reale stesso.

Ciò include l'atmosfera dello stadio e i tifosi entusiasti, le espressioni facciali appassionate dei giocatori, la consistenza della pelle e dei capelli e il movimento dettagliato dei muscoli e del sudore. Anche le cuciture delle divise. Secondo me, si tratta di ricreare il mondo reale stesso. La definizione generale sarebbe riprodurre un'espressione live-action, tuttavia da sola potrebbe portare a un mondo inorganico e imperfetto. Riteniamo che il fotorealismo sarà completato aggiungendo vari elementi per impressionare gli utenti. Loro sanno che aspetto hanno i giocatori, hanno visto i tifosi entusiasti e hanno sentito l'atmosfera dello stadio. Pertanto, l'inganno virtuale è molto più difficile. Tuttavia, questo è l'esatto motivo per cui riteniamo che valga la pena affrontare la sfida in questo campo".

Come saprete, la serie di PES ha abbandonato il Fox Engine con cui sono stati plasmati i precedenti epidodi, e sarà d'ora in avanti sviluppata tramite l'Unreal Engine 5 di Epic Games. Questo, secondo Kimura, ha rappresentato una vera svolta per gli sviluppatori, che possono lavorare al meglio e guadagnare tempo.