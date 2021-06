PES 2022: quando esce il nuovo gioco di calcio Konami?

Gli appassionati di calcio e videogiochi sono fortemente curiosi di scoprire come si rivelerà il prossimo capitolo della storica serie di Pro Evolution Soccer. Il calcistico Konami ha saltato il 2020: eFootball PES 2021 fu un semplice aggiornamento dell'edizione uscita un anno prima, con PES 2022 che segnerà il vero ritorno della serie.

Ma quando esce PES 2022? Al momento ciò che sappiamo con certezza è che il gioco esiste, ma soprattutto che PES 2022 arriverà su PS5 e Xbox Series X/S, rappresentando così il debutto dello storico franchise sui sistemi di nuova generazione. Konami però non ha ancora mostrato ufficialmente la nuova iterazione del brand e di conseguenza non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il titolo sportivo. Si può tuttavia presupporre che, come da tradizione nella serie, il prossimo capitolo potrebbe esordire alla fine dell'estate, in un periodo compreso tra gli ultimi giorni di agosto e settembre inoltrato: le iterazioni degli ultimi anni sono infatti uscite sempre in questo arco temporale e non è da escludere che anche stavolta la situazione sarà analoga. Tutto dipende dalla volontà di Konami, che deve inoltre confermare se PES 2022 arriverà anche sulle console di vecchia generazione quali PS4 e Xbox One.

Inoltre, resta ancora da scoprire quale sarà il nome ufficiale del gioco: si parla di nuovo logo e nome per PES 2022, che potrebbe addirittura abbandonare lo storico titolo a favore di un più semplice eFootball. Infine, il nuovo capitolo utilizzerà l'Unreal Engine come motore grafico, promettendo così un realismo ancora più imponente rispetto al passato. Non resta dunque che attendere quando avverrà il fischio d'inizio.