PES e Keisuke Honda: il calciatore non è soddisfatto della sua versione nel gioco!

In attesa di poter testare con mano quelli che saranno i contenuti disponibili al lancio in eFootball, il noto calciatore giapponese Keisuke Honda volge lo sguardo al passato con fare critico.

Nel corso di una recente intervista, al centrocampista è stato domandato se avesse mai testato le proprie performance all'intero di PRO Evolution Soccer. Replicando in maniera affermativa, lo sportivo si è però detto insoddisfatto di quanto realizzato dal team di Konami per il suo alter ego digitale. Testando se stesso all'intero del gioco nel corso del 2012, racconta, si è infatti sentito "preso in giro". "Avevo pensato di contattare Konami - racconta - e di invitarli a vedere una partita per osservare come giocavo davvero!". Alla fine però, Keisuke Honda ha deciso di farsene una ragione e di lasciar perdere: "È successo molte volte giocando ai videogiochi, e alla fine finisco per innervosirmi quando uso me stesso!".



Chissà che in futuro Keisuke Honda non decida comunque di dare un'opportunità al gameplay di eFootball, sportivo fee to play di Konami che sostituirà da quest'anno la serie PES. Atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC dal 30 settembre (oltre che su mobile dall'autunno) eFootball segnerà un drastico cambiamento nel panorama dei titoli calcistici.