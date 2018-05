PES League 2018 World Finals, annunciati i nomi dei finalisti!

Konami ha comunicato i nomi dei vincitori del torneo PES League 2018 Europe Round che si è tenuto la scorsa settimana a Berlino e che ha messo in palio l’accesso alla fase finale della competizione.

Il torneo Europe Round, disputatosi lo scorso weekend, ha selezionato i 20 finalisti che parteciperanno alle World Finals. L’utilizzo delle migliori strategie di gioco sono state determinanti per sconfiggere gli avversari e ottenere l’accesso alla fase finale del torneo. Questa estate i finalisti si sfideranno vincere il titolo di Campione PES League 2018.

Quest’anno la competizione ha visto dei sostanziali cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni, molti tornei di qualificazione si sono disputati in Europa, Asia e America e per la prima volta è stata introdotto un torneo co-op per premiare i migliori giocatori della specialità 3v3. Di seguito l’elenco dei giocatori PES League 2018 che si sfideranno nel corso delle World Finals:

TioMiit_PW (Francia)

Fmestre12_PW (Brasile)

joseg93 (Spagna)

Ettorito97 (Italia)

Alex Alguacil (Spagna)

SOFIA (Giappone)

Mayageka (Giappone)

Henrykinho (Brasile)

I team in lotta per la vittoria finale del torneo:

Broken Silence

Neo Esports

TOTAL FOOTBALL

TopPESBrasil / Shadow Hunters

PES League è il torneo eSports ufficiale dove i migliori giocatori di PES 2018 di tutto il mondo competono in tornei locali e in eventi online che culminano nell’evento conclusivo, le PES League World Finals.