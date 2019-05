PES League 2019 European Regional Finals: lo spettacolo del calcio in video!

Siamo volati nella stupenda città di Porto, in Portogallo, per assistere alle fasi finali della Season 2 della PES League, ultima tappa prima del mondiale di giugno. È giunto il momento di raccontarvi com'è andata!

Nonostante le ottime prestazioni degli azzurri, l'esperienza portoghese per i colori italiani non è andata come si auspicava. Renzo Lodeserto, tra i più esperti del titolo Konami, ha partecipato sia nel formato singolo sia nel torneo 3vs3, assieme ai due compagni di squadra del Team Mkers, i serbi KepaPFC1994 e Roksaczv22. La formazione dei Pro2be, invece, ha schierato il trio composto da Salvatore Gagliardo, Giuseppe Spagnolello e Umberto Frusciano per il 3vs3.

Nessuno di loro, purtroppo, è riuscito a qualificarsi per il mondiale di giugno. Per scoprire com'è andata, vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia oppure leggere il dettagliato resoconto delle European Regional Finals a cura del nostro Giovanni Calgaro. Per fortuna, i colori azzurri verranno ben rappresentati al World Championship di giugno da Ettore Giannuzzi, i Broken Silence ed Emiliano Spinelli del Team Mkers.