Le PES League 2019 World Finals si disputeranno nell'Emirates Stadium

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che le PES League 2019 World Finals si terranno nell’Emirates Stadium, lo stadio dell’Arsenal, il 28 e il 29 giugno.

La città di Londra possiede una ricca tradizione calcistica e si appresta a ospitare le Finali Mondiali della PES League 2019 dove i sedici migliori giocatori della modalità 1v1 e le migliori otto squadre CO-OP si sfideranno per vincere il titolo di campione del mondo.

“Siamo felici di ospitare un evento prestigioso come le PES League World Finals,” Ha affermato Michael Leavey, Media, Marketing e CRM Director, dell’Arsenal. “L’Emirates Stadium è il palcoscenico ideale per ospitare la sfida tra i più forti giocatori del mondo di questa competizione.”

La PES League è il torneo esport ufficiale di PES 2019 dove migliaia di giocatori di tutto il mondo si sfidano in tornei online e offline. L’edizione di quest’anno è stata disputata su un arco di due stagioni con i vincitori continentali di Asia, Europa e delle Americhe. Dal 28 al 29 giugno i più forti atleti esport della PES League si contenderanno il titolo di campione del mondo nell’Emirates Stadium.

Veterani della PES League e new entry si sfideranno nella modalità 1v1 che vedrà la presenza di alcuni protagonisti della scorsa edizione come Fmestre12, HenrykinhO e il tedesco S-Venom, nuovi giocatori come l’indonesiano ZEUS_FAIDAN e il campione in carica, l’italiano Ettorito97.