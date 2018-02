PES League World Tour: le finali europee si terranno a Barcellona e Milano

ha annunciato oggi che le European Regional Finals disi terranno a Barcellona e a Milano. Queste finali europee vedranno la presenza di 16 tra i migliori giocatori didel vecchio continente che si sfideranno per conquistare la qualificazione al

Per la prima volta nella storia della PES League, la competizione vedrà anche la presenza del torneo co-op dove 8 squadre si sfideranno nella modalità 3v3. La prima Finale Europea si terrà a Barcellona il 24 febbraio e vedrà la presenza di 16 giocatori e 8 squadre che si sfideranno per accedere al PES League Europe Round. La seconda Finale Europea si terrà a Milano il 10 marzo e vedrà anche lei la presenza di 16 giocatori e 8 squadre che si contenderanno i posti disponibili per l’Europe Round.

PES League è la competizione eSport in cui i giocatori di tutto il mondo di PES 2018 si sfidano in tornei locali e online che permetteranno di qualificarsi per accedere alle PES League Worlds Final.