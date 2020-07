PES su Nintendo Switch: l'Unreal Engine offre speranza!

A distanza di ormai alcuni anni dal debutto sul mercato di Nintendo Switch, la serie calcistica a firma Konami risulta ancora completamente assente dal catalogo della console.

Il franchise di Pro Evolution Soccer non vanta infatti rappresentanti sull'hardware della Casa di Kyoto: una situazione che, però, potrebbe presto cambiare. Ad offrire speranza in tal senso è Robbye Ron, PES Brand Manager per l'area dell'America Latina. In un'intervista concessa a RPP, quest'ultimo ha infatti lasciato intendere che l'adozione dell'Unreal Engine per PES potrebbe rappresentare l'occasione adatta per portare l'IP su Nintendo Switch.

"Penso che ci siamo più vicini. - ha esordito Ron discutendo della questione - L'Unreal Engine ci aiuterà molto nell'essere un po' più flessibili con le piattaforme sulle quali siamo presenti. Non posso prometterlo ancora, ma penso che ci stiamo avvicinando. Ogni volta che annunciamo un nuovo gioco, le persone ci fanno sapere che stanno ancora aspettando una versione Nintendo Switch. È qualcosa che desideriamo, perché la gente ce lo chiede e ci sono molti consumatori che hanno smesso di giocare a PES solo perché non siamo presenti su quella piattaforma".



In attesa di eventuali aggiornamenti in tal senso, segnaliamo che l'adozione dell'Unreal Engine per la realizzazione di PES è stato da molti interpretato come un addio di Konami al Fox Engine di Metal Gear Solid.