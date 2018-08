PES: lo Schalke 04 è il primo campione dell'eFootball.Pro Invitational

La squadra tedesca dello Schalke 04 composto da wide, GoooL e EL_Matador diventa la prima vincitrice del primo evento targato eFootball.Pro, dopo aver battuto il Santos FC nella finale di Barcellona.

Questo torneo è indipendente dal futuro campionato eFootball.Pro che è ancora in piena fase di creazione ma ha permesso a eFootball.Pro di mostrare alcune delle future caratteristiche della competizione.

Il torneo si è tenuto a Gelsenkirchen (Germania). Celtic FC e Santos FC hanno partecipato come club ospiti, essendo solo lo Schalke divenuto solo di recente un membro ufficiale della eFootball.Pro.

Il Celtic FC, con EC_ONEILL (Eldridge Clarens O'Niel) e INDOMINATOR (Mochammad Yos Krisna Sonneveld), è stata la prima squadra eliminata al termine della fase a gironi. Lo Schalke 04 ha invece dominato nella finale contro il Santos, formato da Christopher Maduro e GuiFera (Guilherme Fonseca).

I giocatori dello Schalke wide (Dennis Winkler), GoooL (Matthias Winkler) e EL_Matador (Mike Linden) sono stati tutti determinanti. GoooL ha dichiarato: "È stata una giornata lunga ma incredibile. L'organizzazione di eFootball.Pro è stata fantastica e siamo riusciti a vincere il primo torneo eFootball.Pro Invitational, la nostra prima coppa per Schalke Esports".

L'evento includeva anche un'attività Beat the Pro, in cui i partecipanti hanno potuto affrontare Alex Alguacil, uno dei migliori giocatori di PES al mondo. Alguacil è l'attuale campione della PES League in CO-OP (modalità 3 contro 3) con i Broken Silence e il secondo classificato nella categoria individuale.

Nessuno lo ha battuto, ma i fan dello Schalke hanno apprezzato l'esperienza. Per quanto riguarda la lega eFootball.Pro, ulteriori novità e altri club saranno annunciati presto, che si uniranno all'FC Barcellona, allo Schalke 04 e all'AS Monaco nella futura competizione.