C'era una volta PES: la storia di Pro Evolution Soccer, dalla nascita a eFootball

La serie Pro Evolution Soccer non esiste più ma noi abbiamo voluto rendere omaggio ad una saga leggendaria che ha iniziato a spopolare in Giappone a metà degli anni '90, e che oggi è stata rimpiazzata dal tanto discusso eFootball.

Originariamente pubblicata nel 1994 in Giappone sotto il nome di Jikkyou World Soccer: Perfect Eleven, la serie venne portata in Occidente con il titolo di International Superstar Soccer per SNES. In un'era in cui i titoli calcistici erano completamente votati all'arcade, il titolo Konami si avvicinava per la prima volta ad un'esperienza più simulativa e tattica.

La serie sportiva passò prima al nome di World Soccer Winning Eleven (Goal Storm), e poi più semplicemente a quello di Winning Eleven, così come inizò a diffondersi in maniera significativa anche in Occidente (sebbene il nome venisse da noi convertito in International Superstar Soccer Pro).

Nel 2001 arrivò lo storico momento di Pro Evolution Soccer, e da qui in poi la serie di Konami cominciò la scalata verso un successo inarrestabile, affermandosi come la migliore simulazione calcistica in circolazione. Dopo aver raggiunto l'apice del successo con PES 6, nel 2008 iniziò una fase calante del franchise, che dovette vedersela con l'ascesa di Electronic Arts e FIFA. La casa giapponese faceva fatica a stare al passo con le innovazioni tecnologiche (gli atleti, ad esempio, continuavano a muoversi "su binari"), e i concorrenti iniziarono a conquistare progressivamente una fetta d'utenza sempre più ampia.

Ad oggi la situazione non è di molto cambiata, con FIFA che continua a macinare numeri impressionanti con la modalità Ultimate Team, nel mentre il passaggio a eFootball da parte di Konami non si è rivelato particolarmente vincente, con numerosi problemi tecnici che ne hanno inficiato il debutto sul mercato. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro filmato che trovate in cima e al nostro Speciale dedicato a eFootball 2022.