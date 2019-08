Quanto pesa Borderlands 3? Svelate le dimensioni del download

Manca meno di un mese all'uscita di Borderlands 3, un titolo che i fan della saga e non solo aspettano davvero con ansia, viste le splendide premesse del gioco di Gearbox (date un'occhiata alla nostra anteprima di Borderlands 3 per saperne di più).

E così, mentre si avvicina l'ora X, qualunque informazione sul titolo è bene accetta. Tramite i principali store online si è scoperto ad esempio il peso del download di Borderlands 3, cosa che può interessare a chi avesse intenzione di acquistare il gioco digitalmente.

Sull'Xbox Store il peso è stimato in 39.98 GB, mentre su PlayStation Store si parla di quasi il doppio: bisognerà dunque avere almeno 75 GB liberi sulla propria console per essere sicuri di poter installare il gioco.

Non è detto però che Borderlands 3 occupi del tutto lo spazio in questione, visto che su PS4 è già successo in passato che alcuni titoli (ad esempio The Division 2) richiedessero il doppio dello spazio necessario considerando il download e l'installazione, ma poi avevano effettivamente bisogno di meno quantità di dati sull'hard disk. Dovremo aspettare per capire se si tratta della stessa situazione.

Su PC invece non è ancora previsto il pre-load sull'Epic Games Store, per cui non si hanno dati certi sulla quantità di GB necessari per scaricare il gioco su PC. Inoltre, la versione PC di Borderlands 3 sarà dotata del DRM Denuvo.