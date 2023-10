Quanto pesa Call of Duty Modern Warfare 3 su PS5?

Manca poco all'esordio di Call of Duty Modern Warfare III: il nuovo episodio della storica serie Activision arriva su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 10 novembre. Intanto però già scopriamo quanto pesa il nuovo FPS in versione PS5, cortesia della pagina Twitter/X PlayStation Game Size.

Se avete già installato sulla vostra console Call of Duty HQ, l'hub principale della serie, il nuovo episodio peserà in totale 89,019GB. Se invece non lo avete scaricato ed il vostro interesse è giocare la campagna single player, in tal caso il download complessivo arriva a 140,003GB. Parlando a proposito della campagna, disponibile con una settimana di anticipo per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order di una qualunque edizione di COD Modern Warfare 3, essa sarà divisa in due pacchetti da scaricare dal peso rispettivamente di 18,042GB e 32,942GB, per un totale complessivo di 50,984GB.

In aggiunta, PlayStation Game Size rivela anche quando parte il preload per le versioni digitali dell'opera Activision: a partire dalle ore 18:00 italiane di mercoledì 1 novembre sarà possibile installare in anticipo il nuovo Call of Duty sia su PS5 che su PS4. Per avere un'idea più chiara sul gioco non perdetevi il nostro provato di COD Modern Warfare 3 relativo alla Beta multiplayer.