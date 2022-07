Quanto pesa Crash Bandicoot 4 su PlayStation Plus? Dimensione PS4 e PS5

Tra i vari giochi PlayStation Plus gratis di luglio 2022 c'è anche uno dei Platform più intriganti e divertenti degli ultimi anni: si tratta di Crash Bandicoot 4 It's About Time, prodotto da Activision e sviluppato da Toys For Bob.

Uscito originariamente nell'ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One, per poi essere convertito anche su PC, PS5 e Xbox Series X/S, l'opera ha segnato il ritorno in grande stile del marsupiale arancione, di nuovo protagonista di una grande avventura inedita come testimoniato anche dalla nostra recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time per PS5. Se ancora non lo avete mai giocato, l'arrivo in forma gratuita per gli abbonati al PlayStation Plus è l'occasione per dargli finalmente una chance. Ma quanto pesa Crash Bandicoot 4 su PS5 e PS4?

Per quanto riguarda la versione su console Sony di vecchia generazione, il titolo Activision richiede 45,318GB liberi per essere installato. Molto più contento il peso sulla piattaforma next-gen grazie all'ottimo lavoro di ottimizzazione svolto dagli sviluppatori: su PS5 l'ultima avventura di Crash occuperà soltanto 20,059GB.

Non siamo quindi davanti ad un gioco troppo impegnativo in termini di spazio sulle console PlayStation: pronti dunque a godervi un nuovo, grande viaggio in compagnia del peramele a suon di piattaforme da superare, Casse da rompere e Frutti Wumpa da divorare?