Quanto pesa Cyberpunk 2077 Phantom Liberty per PS5?

Il lancio di Phantom Liberty, attesa espansione di Cyberpunk 2077, è ormai vicinissimo: a partire dal 26 settembre 2023 i fan dell'Action/RPG di CD Projekt RED torneranno a vestire i panni di V in quella che si prospetta un'avventura aggiuntiva molto corposa. Ma quanto spazio libero bisogna avere su PS5 per installarla?

Attraverso un nuovo post pubblicato su Twitter/X, la nota pagina PlayStation Game Size ci rivela nel dettaglio il peso di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: sarà necessario avere almeno 33GB liberi disponibili (32,926GB per la precisione) sulla propria PS5 per poter installare il gioco. Per il momento PlayStation Game Size non fa accenni ad eventuali preload per l'espansione, limitandosi dunque semplicemente a ricordare che sarà disponibile il prossimo 26 settembre.

In aggiunta, la pagina Twitter/X rivela anche che sul database PlayStation è stato aggiunto l'Update 2.0 di Cyberpunk 2077, segno dunque che la pubblicazione del corposo aggiornamento non è troppo distante: non c'è per adesso una data ufficiale per l'uscita dell'Update 2.0, ma si può considerare sicuro il suo arrivo entro la fine di settembre in concomitanza proprio con l'esordio di Phantom Liberty. L'aggiornamento porterà numerose aggiunte al gioco, come ad esempio nuove stazioni radio, un nuovo sistema di polizia, e combattimenti tra veicoli con tanto di inseguimenti in auto.

Ricordiamo infine che Phantom Liberty sarà la prima e ultima espansione per Cyberpunk 2077, con CD Projekt RED che si concentrerà poi su tutti i suoi futuri progetti già in lavorazione.